4つ星ホテルの天井にキノコ？　ホテル側の対応に宿泊客は怒り心頭　／ソウル

【NEWSIS】ソウル市内のビジネスホテルの天井にキノコが生えているという衝撃的な目撃談が寄せられ、話題になっている。

インターネットの会社員向けコミュニティーサイト「ブラインド」には12日、「〇〇〇〇〇瑞草（ホテル）の部屋にキノコが生えている」と題する書き込みが寄せられた。

【写真】ホテルの部屋の天井に生えたキノコ

投稿者は「家族が近くに用事があるのでこのホテルに一晩止まったんですが、部屋の状態が安宿よりひどい」と2枚の写真を公開した。

公開された写真を見ると、入り口ドア付近の天井にキノコが生えており、カビによるシミの跡もあった。天井の表面が湿気や漏水に長い間さらされたせいでキノコが育ったものとみられる。

投稿者が言及したホテルは、有名ホテルブランドがオープンした4つ星クラスのビジネスホテルで、韓国全土に15軒ある。

投稿者は「〇〇ホテルは事業をやめるつもりなんでしょうか？ 天井にキノコが生えるなんて、部屋の管理を全くしてないんじゃないかな」「最初は電線が飛び出しているのかと思いました。片方はカサが開いてから随分時間がたっているのか、ひからびていました」とつづった。

さらに「部屋にいたらだんだん体調が悪くなってきておかしいと思っていたんだけど、水を飲みながら天井を見たら、キノコが生えていたんです」と当惑した様子だった。投稿者は「これはどこに苦情を入れるべきなんでしょうか？ ひとまず、当日はロビーの受付に言って部屋を変えてもらいました。（このサイトに）管理者がいたら見てほしい」と書いた。

その後、この投稿が波紋を呼ぶと、投稿者は13日「さっき家族から電話があったんですが、ムカついたことを追加で書きます」「5時間ぐらい部屋で過ごしたところで（キノコとカビを）発見し、当日と翌日に大事な用事があったので部屋の状況だけ見せて変えてほしいと伝えました」と追加で書き込んだ。

その上で「（ホテル側は）申し訳ないと言って部屋を変えただけでした。客の状態を確認するとか、返金や補償の話は一切なく、この投稿が話題になったことで今日（13日）電話が来たんです」「今日も微熱が続いていて、体調が悪化しています。これに対する対応、対策は取ってもらえませんでした」と主張した。

チョン・プンギ記者