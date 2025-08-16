「曺国・尹美香赦免反対」　安哲秀・野党代表候補、李大統領の光復節祝辞中に1人デモ

韓国野党・国民の力の党代表選挙に出馬した安哲秀（アン・チョルス）候補が15日、李在明（イ・ジェミョン）大統領の光復節（日本による植民地支配からの解放記念日）行事祝辞中に立ち上がり、曺国（チョ・グク）祖国革新党前代表と尹美香（ユン・ミヒャン）元議員の光復節特別赦免に対し抗議した。

【写真】横断幕を掲げて一人デモを行う安哲秀・野党代表候補

安哲秀候補は同日、ソウル・世宗文化会館で行われた光復節80周年記念式典で、李大統領が祝辞を述べている最中に、「曺国・尹美香赦免反対」と書かれた横断幕を広げて見せた。

安哲秀候補側によると、韓国行政安全部（省に相当）の関係者たちに引き止められたが、同候補は立ち上がったまま横断幕を広げ、掲げていたという。

安哲秀候補は12日、曺国前代表と尹美香元議員の赦免に対して交流サイト（SNS）に「赦免するには不十分な曺国、尹美香を赦免するとは、青少年やこれからの将来を担う世代にどのように説明すればいいのか」「罪を犯しても権力を得ればその罪がなくなるということを、自ら示しているようなものだ」と指摘した。

また11日の特別赦免発表直後にも、李大統領を念頭に、SNS上に「あなたは親明（李在明派）・ケッタル（李在明候補の熱烈な支持層）たちが大韓民国に忍ばせた密偵であり、売国奴大統領だ」と批判した。

イ・テヒ記者