韓国軍へのサイバー攻撃　ここ５年で最多＝北朝鮮の仕業か

【ソウル聯合ニュース】今年前半に韓国軍のインターネットを狙ったサイバー攻撃は９０００件を越え、ここ５年間で最も多いことが１７日までに分かった。これらの多くが北朝鮮からのものとされる。

軍サイバー作戦司令部が国会国防委員会に所属する野党議員に提出した資料によると、今年前半に軍のインターネットを狙ったサイバー攻撃は９２６２件だった。内訳はホームページへの侵入企図が９１９３件、ハッキングメール送付が６９件。今年はマルウエア（悪意のあるプログラム）はなかったという。

軍のインターネットを狙ったサイバー攻撃は２０２１年前半が６１４６件、２２年同期が４９２６件、２３年と昨年はそれぞれ６７９１件、６３４９件だったが、今年は急増した。

サイバー作戦司令部は「誰の仕業かは正確に分かっていないが、経由地のＩＰアドレスの国名と使用されたＩＰアドレスとの関連性から北による攻撃が多数を占めていると推定している」と説明。対応体制を強化してサイバー攻撃に備えていると強調した。

同議員は戦争の形態が物理的衝突だけでなく、サイバー戦へと広がっているだけに軍のインターネットを狙った攻撃が過去最高レベルになったことは深刻な事態だと指摘した。

一方、サイバー攻撃を受けたと軍に届け出た防衛産業企業も増えている。２１～２３年は１桁だったが、昨年は１６件に急増したという。