スーパーの水槽から生きた魚を取り出して足で踏み殺す女…驚きの理由　／中国

中国のある大型スーパーの水産物販売コーナーで、女性が生きている魚を水槽から出して足で踏みつけて殺した後、再び水槽に戻すという行為を繰り返していたことが発覚した。三立新聞網など中国語圏メディアが11日に報道した。

報道によると、この事件は今月8日、中国・広東省の大型スーパー内にある水産物販売コーナーで発生したという。

公開された防犯カメラ映像を見ると、ある女性が大型スーパーの水産物販売コーナーの水槽に近づいてきて、周囲の様子を伺いながら、備え付けてあった網で生きている魚をすくい上げた。

女性は突然、その魚を床に置き、足で踏みつけて殺した後、何事もなかったかのように再び水槽に戻した。この女性は同じ行動を繰り返した。

女性がなぜこのような行動をしたのかはすぐに明らかになった。女性は生きている魚を殺した直後、スーパーの店員の所へ行き、「死んだ魚を安く売ってくれるか」と尋ねたとのことだ。

この女性は以前も、スーパーで無銭飲食などの問題を起こしたことがあるという。

店員は、その女性が問題を起こした人物であることに気づき、販売を拒否した。大型スーパー側は、他の小売業関係者らにも「この女性に注意してほしい」として、防犯カメラ映像を公開した。

現在、女性に対してどのような措置が取られたかは分かっていない。ただ、現地ではこの映像が交流サイト（SNS）などを通じて急速に拡散され、物議を醸している。

中国のネットユーザーたちは「これはひどすぎる」「絶対にこの女を処罰しなければならない」「自分が踏みつけて殺した魚を食べることができるのだろうか？」などのコメントを寄せている。

キム・ミョンイル記者