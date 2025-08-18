「韓国には食べられるものがない」とぼやくインド人留学生の投稿が話題に

【NEWSIS】韓国に留学しているインド人女性が「韓国で菜食主義者として暮らすのは難しい」と吐露し、話題を集めている。

インド人留学生のクシ・ヤダブさんは10日、交流サイト（SNS）「インスタグラム」の自身のアカウントに、ある韓国人と会話をした時の動画を掲載した。

【写真】「韓国で菜食主義者として暮らすのは難しい」とぼやくインド人留学生

動画のヤダブさんは「宗教的な理由で牛肉と豚肉は食べられない。鶏肉は大丈夫だが、子どものころから食べていない。卵は食べられる」と自身の食習慣を説明している。

そして、「韓国では野菜だけを食べて暮らしている。とても大変だ」と語り、韓国で菜食主義者として暮らしていく苦労を打ち明けた。

その上で、「だから主にカフェに行っているが、実はコーヒーも嫌い」と言った。

ヤダブさんと会話している韓国人が「食べられる物が全然ないね。どうしているの？」と聞くと、ヤダブさんは「韓国のパン屋さんはすごくいい。パンはとてもおいしい。でも、甘すぎるのがほとんど」と残念そうに答えた。

この動画が拡散されると、ネットユーザーたちは「ヴィーガンならば台所で自分で食事を作って食べなければならない」「菜食専門のレストランは確かに少ない」「テンジャンチゲ（韓国みそ鍋）にも煮干しやアミの塩辛のダシが入っているから、完全な菜食とは言えない料理が多い」などのコメントを寄せている。

この動画は「韓国人に語る『韓国で菜食主義者として暮らすこと』の難しさ」という説明と共に広まった。また、動画の内容は12日、インド現地メディアのヒンドゥスタン・タイムズでも紹介された。

チョン・プンギ記者