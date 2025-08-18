「全身にあざ、拷問の痕跡」　ゴミ箱から2人の遺体発見　／カンボジア・カンポット州

中国系犯罪組織が活動しているカンボジアのある「犯罪団地」と呼ばれている地域のゴミ箱から遺体が2体発見された。遺体にはあざなど暴行や拷問の跡が残っていたという。外信が16日に報道した。

【グラフィック】カンボジアに逃亡した韓国の犯罪者数

報道によると、6日、カンボジア・カンポット州のある「犯罪団地」で遺体が2体発見され、現地警察が捜査に着手したとのことだ。遺体は事件現場の大型のゴミ箱の中から、布団と黒い袋に包まれていたという。

発見時、遺体の全身には赤黒いあざや血痕など殴打や、過酷な目に遭ったとみられる痕跡が多数あった。現地捜査当局は、詳しい事件の経緯を調べている。

事件発生場所は「犯罪団地」または「ウェンチ」と呼ばれている大規模な詐欺コールセンターだ。数十人から数百人が寝泊まりし、ボイスフィッシングや投資詐欺などさまざまな犯罪を組織的に行っている場所だ。

このような「犯罪団地」はカンボジアだけで50カ所以上存在している。ほとんどが中国系の犯罪組織で、警察の取り締まりも行き届かない事実上の治外法権区域だ。彼らはメンバーが脱出を試みたり、目標ノルマを達成できなかったりすると、過激な行為もいとわないことで知られている。最近は、韓国人を誘い込んで詐欺行為を強制させる事例が増えている。

ムン・ジヨン記者