［韓流］ＢＬＡＣＫＰＩＮＫが１１月にニューアルバム　３年２カ月ぶり

【ソウル聯合ニュース】韓国人気グループのＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）が１１月にニューアルバムをリリースする。所属事務所ＹＧエンターテインメントの梁鉉錫（ヤン・ヒョンソク）総括プロデューサーが１８日、公式ブログで発表した。ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのアルバム発売は２０２２年９月のセカンドフルアルバム「Ｂｏｒｎ Ｐｉｎｋ」以来３年２カ月ぶりとなる。

梁氏は「メンバーとプロデューサーの皆で一生懸命準備している」と伝えた。

ＢＬＡＣＫＰＩＮＫは現在、ワールドツアー「ＤＥＡＤＬＩＮＥ」を開催中だ。今月１５、１６両日（現地時間）には英ロンドンのウェンブリー・スタジアムでＫ－ＰＯＰガールズグループとしては初の単独コンサートを開催した。

先月リリースした新曲「ＪＵＭＰ」は英オフィシャル・チャート・カンパニーによる全英シングルチャート「トップ１００」と米ビルボードのメインシングルチャート「ホット１００」で上位にランクインするなど、世界的人気は健在だ。

一方、梁氏はボーイズグループのＴＲＥＡＳＵＲＥ（トレジャー）やガールズグループＢＡＢＹＭＯＮＳＴＥＲ（ベイビーモンスター）など所属アーティストの今年後半の計画も発表した。

ＴＲＥＡＳＵＲＥは来月１日、３枚目ミニアルバム「ＬＯＶＥ ＰＵＬＳＥ」をリリースする。ＢＡＢＹＭＯＮＳＴＥＲは１０月１０日にニューミニアルバムを発売する。収録曲はタイトル曲「ＷＥ ＧＯ ＵＰ」など全４曲で、先ごろリリースした新曲「ＨＯＴ ＳＡＵＣＥ」は収録されない。また、来年の発売を予定するＢＡＢＹＭＯＮＳＴＥＲの新曲のレコーディングも８～９割終わった状態という。