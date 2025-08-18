「中国が大統領選挙の結果を操作した」　アーチェリー韓国代表が投稿…物議醸し削除

アーチェリーの韓国代表選手が「中国が先日の韓国大統領選挙の結果を操作した」など、政治に関する投稿を交流サイト（SNS）「インスタグラム」の自身のアカウントに繰り返し掲載し、これが物議を醸すと削除していたことが分かった。

【写真】チャン・チェファン選手（33）

16日までのインターネット・コミュニティー・サイトなどによると、2025年度アーチェリー・リカーブ男子韓国代表のチャン・チェファン選手（33）＝釜山市沙上区庁＝は今年6月に行われた第21代韓国大統領選挙の前後に、インスタグラムに政治関連の投稿を数件掲載したという。

同選手はある投稿で、李在明（イ・ジェミョン）大統領の当選確定を知らせる画像を掲載し、「中国＝事前投票 操作＝全羅道＝選挙管理委員会。カオスのコラボ結果。我らが北朝鮮へようこそ～中国はシエシエ（謝謝）。在韓米軍、行かないで…」と書き込んだ。

チャン・チェファン選手はまた、投票所の案内版をバックに手の甲に記票印を2回押した写真を載せ、「投票は本投票No操作。非正常を正常に。共産勢力を阻止しよう。滅共（共産党滅亡）」とも書いていた。この他にも「前回の大統領選挙は不正選挙であり、結果は捏造（ねつぞう）された」という趣旨のリール（短い動画）を数件投稿していたとのことだ。

さらに、チャン・チェファン選手はインスタグラムのプロフィール紹介欄に「滅共」「CCP（中国共産党）OUT」などと書いていた。こうしたことがSNSを中心に物議を醸すと、自身のアカウントを非公開に切り替えて、騒動になった投稿を全て削除した。

チャン・チェファン選手は今年3月に終わった韓国代表選抜戦で今年の韓国代表に選ばれた。だが、韓国代表同士が競い合う最終評価戦では4位内に入ることができず、光州世界選手権大会やワールドカップなどの主要国際大会に出場することはない。

聯合ニュースによると、大韓アーチェリー協会関係者はこの騒動に関して、「事案を確認しているところだ。SNS使用について韓国代表選手たちに注意喚起した」と述べたとのことだ。

キム・ガヨン記者