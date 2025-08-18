韓日フォーラム　きょうからソウルで開催＝未来の協力策議論　

【ソウル聯合ニュース】韓国国際交流財団は１８日、日本との未来志向的な協力策を議論するため、日本国際交流センターと共同で「第３３回韓日フォーラム」を開催すると発表した。

今回のフォーラムは韓日国交正常化６０年を記念し、同日から２０日までソウル市内のホテルで非公開で開かれる。

フォーラムには両国の政界・学界・財界・言論界の関係者約７０人が出席し、▼両国の政治情勢と韓日関係▼第２次トランプ政権時代の北東アジア情勢▼グローバル経済再編の中での韓日経済協力の未来▼韓日国交正常化６０年を記念した主要韓日団体の提言――などをテーマに発表と討論が行われる。

韓国側からは韓日フォーラム会長の柳明桓（ユ・ミョンファン）元外交通商部長官、金起煥（キム・ギファン）韓国国際交流財団理事長、閔洪喆（ミン・ホンチョル）韓日議員連盟幹事長（与党「共に民主党」）、最大野党「国民の力」の李成権（イ・ソングォン）国会議員、趙顕俊（チョ・ヒョンジュン）暁星会長などが出席する。

日本側からは日韓フォーラム議長の長嶺安政元駐韓日本大使、自民党の斎藤健・山下貴司両衆院議員、立憲民主党の福山哲郎参院議員、水嶋光一駐韓日本大使、深川由起子早稲田大教授らが出席する。

フォーラムは、韓日関係発展の功労者に贈られる韓日フォーラム賞の受賞者に鄭求宗（チョン・グジョン）韓日文化交流会議委員長を選定した。

また、１１日には両国の大学生と大学院生が参加する「韓日ジュニアフォーラム」が開催され、未来世代が見据える韓日関係の未来と韓米日協力について議論が交わされた。議論の内容はフォーラム期間中に発表される。