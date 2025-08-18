記事入力 : 2025/08/18 17:16

男性グループ「ＣＯＲＴＩＳ」　ＢＴＳ事務所からデビュー

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）とＴＯＭＯＲＲＯＷ　Ｘ　ＴＯＧＥＴＨＥＲ（ＴＸＴ、トゥモロー・バイ・トゥギャザー）が所属する芸能事務所、ビッグヒットミュージックから１８日、５人組男性グループ「ＣＯＲＴＩＳ（コルティス）」がデビューした。

　同事務所から新グループがデビューしたのはＴＸＴ以来、６年ぶり。

　ＣＯＲＴＩＳはソウルで開かれたデビュー記念イベントで「音楽を愛する人たちとして記憶されたいです」と抱負を語った。

　メンバーはマーティン、ジェームス、ジュフン、ソンヒョン、ゴンホの５人。

　ジュフンは「私たちの音楽と、私たちが誰かを知ってもらうことが最優先目標です」と意気込みを示した。

　グループ名は「ＣＯＬＯＲ　ＯＵＴＳＩＤＥ　ＴＨＥ　ＬＩＮＥＳ（線の外に色を塗る）」から不規則に６文字を抜き出して作られた。「世界が定めた基準やルールから外れ、自由に考える」という意味が込められている。

　音楽、振り付け、映像などを自ら手掛ける「ヤングクリエイタークルー」を目指すＣＯＲＴＩＳは、作詞作曲はもちろん、パフォーマンス、ビデオグラフィーなど多彩な分野でメンバー５人が共同制作の形で作品づくりに取り組む。

　ＣＯＲＴＩＳは同日午後６時にファーストアルバム「ＣＯＬＯＲ　ＯＵＴＳＩＤＥ　ＴＨＥ　ＬＩＮＥＳ」のタイトル曲「Ｗｈａｔ　Ｙｏｕ　Ｗａｎｔ」をリリースする。アルバムは来月８日に発売される。

