来月11日販売の李大統領就任記念切手、予約受付は8月18日から19日の二日間

【NEWSIS】李在明（イ・ジェミョン）第21代韓国大統領の就任記念切手が発行されることが分かった。

これは、科学技術情報通信部（省に相当）郵政事業本部が18日、「『第21代大統領就任記念切手』を就任100日目の来月11日に発行する」と明らかにしたものだ。

発行規模はシート22万枚（1枚328万枚）、小型シート45万枚、記念切手帳5万部だ。切手と小型シートの価格は430ウォン（約46円）、記念切手帳は2万7000ウォンとなっている。

初日カバー（FDC）には「国民が主（あるじ）である国、国民が幸せな国」を願うという文言が書かれている。郵政事業本部は「切手には回復と成長に向けた大統領の決意と共に、国民主権政府の忠実な働き手として与えられた責任を忠実に履行するという意志が表現されている」と説明した。

記念切手帳は、小型シート、シート、初日カバーと「私だけの切手」が入っており、大統領が国民と共に夢と涙で意思疎通を図るなど、さまざまな姿を見ることができる。

就任記念切手は18日から二日間、限定数量（記念切手帳基準2万部、1人1部）をインターネット郵便局で事前予約することができる。一般購入は来月11日から全国の総括郵便局とインターネット郵便局で購入できる。

シム・ジヘ記者