韓国　きょうのニュース（８月１９日）

◇作業員７人が列車にはれられ２人死亡 雨後の点検中に

南東部、慶尚北道清道郡の京釜線の下り線で１９日午前１０時５０分ごろ、走行中のムグンファ号が線路上にいた保線作業員ら７人をはねる事故が発生した。７人のうち２人が死亡し、５人が重軽傷を負った。列車は東大邱駅を出て、慶尚南道の晋州駅に向かっていた。作業員は線路脇の盛り土などが先ごろの豪雨で被害を受けていないか点検するため移動していた。

◇「国政ナンバー２」前首相を取り調べ 非常戒厳ほう助容疑

尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領による「非常戒厳」宣言を巡る内乱事件を捜査する特別検察官チームは１９日、韓悳洙（ハン・ドクス）前首相を被疑者として出頭させ、取り調べを行った。韓氏は「国政のナンバー２」として昨年１２月３日の尹氏の非常戒厳宣言を止めることなくほう助、加担した疑いが持たれている。特別検察官側は非常戒厳が宣言された過程や、その前後に韓氏が出した指示などについて聴取した。

◇尹前大統領の妻が健康悪化で「出頭困難」 要望書提出へ

尹前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）氏が自身を巡る複数の不正疑惑を捜査する特別検察官チームに対し、健康悪化により出頭して取り調べを受けるのが難しいとする自筆の要望書を提出することが分かった。収容先のソウル南部拘置所を通じて特別検察官側に提出する計画という。金氏は資本市場法違反やあっせん収賄などの容疑で１３日未明に逮捕され、１４日と１８日にはソウル中心部のビルにある取調室に出頭して取り調べを受けた。特別検察官側は逮捕後３回目となる取り調べを２０日に行うとしていた。

◇李大統領が財界トップらと懇談 「ワンチーム」でトランプ氏に対抗

李在明（イ・ジェミョン）大統領はトランプ米大統領との首脳会談を６日後に控えた１９日、訪米に同行する経済団体や主要企業グループのトップらをソウルの大統領室に招いて懇談会を開いた。トランプ大統領との会談では韓米の関税交渉の細部が調整される見通しで、最終結論によっては韓国経済の未来が変わる可能性があるだけに、政府と財界が「ワンチーム」になる必要性を強調し協力を求めたとみられる。