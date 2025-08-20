「Ｋ―ＰＯＰガールズ！」　ネトフリ視聴数トップ奪還＝歴代１位も視野

【ソウル聯合ニュース】米動画配信大手、ネットフリックスのアニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」が、映画部門で視聴数１位の座に返り咲いた。公式サイトが２０日、発表した。

８月第２週（１１～１７日）の視聴時間は４３３０万時間、視聴時間を作品の総時間で割った「視聴数」は２６００万ビューで、ネットフリックスの英語・非英語を合わせた映画部門で１位を記録した。

「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」は、Ｋ―ＰＯＰアイドルグループのＨＵＮＴＲ／Ｘ（ハントリックス）が悪霊を退治し歌で世界を守るというストーリーで、米国、カナダ、ドイツ、英国、ベトナム、台湾など５９カ国・地域で視聴数１位を獲得。６月２０日の公開から９週連続で最上位圏にとどまっている。

公開初週の２位から２週目には１位に浮上し、その後も１位と２位を行き来した。７月最終週（２８～８月３日）からは２位を維持し、今回首位を奪還した。

公開から約２カ月が過ぎても視聴数は毎週２０００万ビューを超え、映画部門の視聴数歴代１位の座も視野に入った。

現在の視聴数１位は２０２１年に公開された「レッド・ノーティス」（累計視聴数２億３０９０万ビュー）で、「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」との差は２０４０万ビューに縮まった。

このままなら来週には「ＫＰＯＰガールズ！」が「レッド・ノーティス」を破って首位に立つ可能性が高いとみられる。

さらに、ネットフリックスの映画・テレビ部門を通じて視聴数１位を記録した「イカゲーム」シーズン１を上回るかも注目される。

同作の累計視聴数は２億６５２０万ビューで、「ＫＰＯＰガールズ！」が今後３週連続で現在の視聴数を維持すれば逆転も可能になる見通しだ。