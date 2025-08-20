生存中の非転向長期囚6人「北朝鮮に送り返してほしい」　韓国政府に要請

生存中の非転向長期囚6人が韓国政府に北朝鮮への送還を正式に要請した。

韓国統一部（省に相当）は18日、6人の非転向長期囚から先日北朝鮮への送還要請を受けたことを明らかにした。6人はヤン・ウォンジン氏（96）、アン・ハクソプ氏（95）、パク・スブン氏（94）、ヤン・ヒチョル氏（91）、キム・ヨンシク氏（91）、イ・グァングン氏（80）だ。

これに先立ち「アン・ハクソプ先生送還推進団」は7月18日に会見を開き、ジュネーブ協約に基づき板門店を通じたアン・ハクソプ氏の送還を求めた。その後アン・ハクソプ氏の他の5人も韓国政府に同じ要請を行ったという。

韓国政府の関係者は「非転向長期囚の要求はよく理解している」としながらも「送還に応じるか現時点では何も決まっていない」と伝えた。

アン・ハクソプ氏は20日午前10時に坡州の臨津閣を出発し板門店に移動するという。韓国政府に対しては北朝鮮への連絡、民間人出入統制線の通過、国連軍司令部での協議などを経て送還に向けた支援を要請している。

アン・ハクソプ氏は1953年4月に逮捕され、国防警備法（利敵罪）違反で有罪となり、42年間服役し1995年に釈放された。

金大中（キム・デジュン）政権は2000年6月の南北首脳会談を受け同年9月に非転向長期囚63人を板門店経由で北朝鮮に送還したが、アン・ハクソプ氏は当時「米軍が出ていくまで闘争する」として送還に応じなかった。その後25年にわたり非転向長期囚の北朝鮮送還は実現していない。

チョン・アイム記者