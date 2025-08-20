ウクライナの狙撃手が4000メートル先のロシア軍人を射殺　世界最長記録を更新

ウクライナ軍の狙撃手が4000メートル離れた距離からロシア軍人2人を射殺し、歴代最長距離の狙撃記録を更新したとの報道があった。

【写真】対物狙撃ライフル「スナイペクス・アリゲーター」を持つ狙撃手（上）と世界最長記録更新の瞬間

ウクライナ現地メディアや米フォックスニュースなど外信が16日に報じたところによると、ウクライナの狙撃手（身元は非公開）が今月14日、ウクライナ東部のポクロウシク・ミルノフラドの防衛線でロシア軍人2人を射殺した。

当時、ウクライナの狙撃手は対物狙撃ライフル「スナイペクス・アリゲーター」（Snipex Alligator、14.5ミリ）を使用し、ドローンと人工知能（AI）の支援を受けて4000メートル先の標的に正確に当てた。

ウクライナが開発したスナイペクス・アリゲーターの有効射程は2000メートルで、最大射程は7000メートルに達する。銃の長さは2メートルで、軽装甲車両も破壊できる貫通力を誇る。

これまでの歴代最長距離の狙撃記録も、ウクライナの狙撃手が立てたものだ。

2023年11月、ウクライナ保安局（SBU）所属の狙撃手が3800メートル離れた距離から敵軍人を射殺し、これまでの世界記録を更新した。

当時、SBUの狙撃手はウクライナで独自に製作した狙撃銃「ホライゾン・ロード」（Horizon’s Lord）を使用したと伝えられている。

ウクライナ・ロシア戦争以前は、2017年にカナダ特殊部隊所属の狙撃手がイラクで立てた記録（3540メートル）が最高記録だった。

キム・ミョンイル記者