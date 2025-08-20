韓国最大の防衛産業展示会「ＡＤＥＸ」　１０月開催＝過去最多の６００社参加

【ソウル聯合ニュース】韓国最大の航空宇宙・防衛産業展示会「ソウルＡＤＥＸ」が１０月１７～２４日にソウル郊外、高陽の国際展示場ＫＩＮＴＥＸと京畿道・城南のソウル空港（軍用空港）で開催される。

同展示会の共同運営本部によると、今回は３５カ国・地域から過去最多の約６００社が参加する。

ＡＤＥＸは防衛産業と航空宇宙製品の輸出拡大や海外企業との技術交流のため、隔年で１０月に開催されている。２０２３年に開催された前回の展示会には３４カ国・地域から約５５０社が参加した。韓国の防衛産業に対する関心が高まり、参加国・地域と参加企業が増えている。

ＫＩＮＴＥＸに設置される屋内展示場には前回の２２６０から２８．３％増加した２９００のブースが設けられる。屋外展示場には防衛装備が展示される。宇宙航空・防衛産業関連の約３０のセミナーも開かれる。

ソウル空港では一般国民を対象にしたイベント「ＡＤＥＸパブリックデー」が開催され、韓国空軍の特殊飛行チーム「ブラックイーグルス」と民間飛行チームによる曲芸飛行や最新航空機の飛行、航空機・地上装備の搭乗体験、ドローン大会、軍楽隊の公演などが行われる。

イ・ガンヒ共同運営本部長は「世界３大エアショーに成長したソウルＡＤＥＸの国際的な地位が今回を機に一層強固になると思う」として、「韓国の防衛産業の地位がさらに高まり、防衛産業の輸出増加につながる好循環が期待される」と述べた。

共同運営本部は韓国製武器の輸入国から軍の首脳部やバイヤーらを招待する方針だ。

ＡＤＥＸは韓国宇宙航空産業協会と韓国防衛産業振興会が主催し、国防部や防衛事業庁、合同参謀本部、空軍などが後援する。