ＢＴＳジョングクの曲　スポティファイ再生２５億回＝Ｋポップ単一曲初

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）のＪＵＮＧ ＫＯＯＫ（ジョングク）のソロ曲「Ｓｅｖｅｎ」が１８日、世界最大の音楽配信サービス・スポティファイでＫ―ＰＯＰの単一曲として初めてストリーミング再生回数２５億回を達成した。所属事務所が２１日、伝えた。

２０２３年７月リリースの「Ｓｅｖｅｎ」は中毒性のあるメロディーと温かいアコースティックギターの音色、ＵＫガラージジャンルのリズムが調和した曲で、愛する人と１週間ずっと一緒にいたいと歌う情熱的なセレナーデだ。

この曲は米ビルボードのメインシングルチャート「ホット１００」で１位を記録したほか、「ビルボード・グローバル２００」「ビルボード・グローバル・エクスクルーディングＵＳ」でも首位に立った。スポティファイでは、史上最短の公開から１０８日でストリーミング再生回数１０億回を達成した。

ビルボードが昨年発表した「インターナショナル・パワー・プレイヤーズ」では、米国を除く約２００カ国・地域で最も人気のある曲に選ばれた。ビルボード・グローバル２００とビルボード・グローバル・エクスクルーディングＵＳではそれぞれ１０８週、１０９週連続でチャート入り。２年以上のロングヒットを記録した。

ＪＵＮＧ ＫＯＯＫがこれまでに発表したソロ曲のストリーミング再生回数は累計９４億回以上に上り、Ｋ―ＰＯＰのソロ歌手としては最多となった。このうち、２０２３年１１月発売のファーストソロアルバム「ＧＯＬＤＥＮ」は累計再生回数６０億回突破が目前に迫っている。