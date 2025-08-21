「屈辱的」「EU史上最も恥ずかしい場面」　米ホワイトハウスが公開した首脳会談写真に欧州各国で批判相次ぐ

米国のトランプ大統領と欧州首脳らは先日会合を行ったが、米国が公開した当時の1枚の写真が問題になっている。

【EU史上最も恥ずかしい場面】上席に座るトランプ大統領が「問題を起こした生徒たちを叱っている」ように見える写真（下）

英インディペンデントなど複数の外信が報じた。それによるとホワイトハウスは同日SNS（交流サイト）を通じ、前日にワシントンのホワイトハウスでトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領ら欧州首脳らが会合を持つ様子を撮影した写真を公開した。

ホワイトハウス執務室ではトランプ大統領だけが机に座り、それ以外の首脳らはトランプ大統領を中心に机がなく椅子だけで扇状に座っていた。

写真には英国のスターマー首相、イタリアのメローニ首相、EU（欧州連合）のフォンデアライエン委員長、ドイツのメルツ首相、フランスのマクロン大統領、フィンランドのストゥブ大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領、NATO（北大西洋条約機構）のルッテ事務総長らが登場する。

複数の国のトップが集まった場合、上席のない円形テーブルなどが用いられるのが外交上の慣例だ。ところがホワイトハウスが公開した写真はトランプ大統領が一人で上席に座っていたため問題になった。

ホワイトハウスはこの写真に「力による平和」という言葉を付して公開した。

さらに「欧州の指導者らがトランプ大統領と共にホワイトハウス執務室に集まる歴史的な一日だった」「トランプ大統領は平和の大統領」とのコメントもあった。

この写真について欧州各国では「屈辱的」との声が相次いでいる。英インディペンデント紙は「問題を起こした生徒たちをトランプ大統領が叱っているようだ」などとする現地の反応を伝えた。

ネットでは「本当に息が詰まるほど無礼な場面」「なぜ欧州首脳たちはこの侮辱的な状況を受け入れたのか疑問」「欧州の首脳はこの座席配置を誰も拒否しなかったのか？ 欧州連合ができてから最も恥ずかしい場面だ」などのコメントが相次いだ。

一方で第2次トランプ政権は圧倒的な軍事力と経済力で相手に圧力を加えて平和を実現する外交安全保障政策を進めている。ホワイトハウスが公開した写真はその点を象徴的に示している。

キム・ミョンイル記者