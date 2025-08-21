記事入力 : 2025/08/21 15:53

ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ　中国でのポップアップストアが人気

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）が中国５都市の大型ショッピングモールで開催中のポップアップストアが人気を集めている。所属事務所のＹＧエンターテインメントが２１日、伝えた。

　ポップアップストアは上海、深セン、武漢、成都、北京で３１日まで開催される。このうち最も規模が大きい上海のポップアップストアは多数の来場者の訪問に備え、１日１５００人ずつ予約を受け付けているが、現場で待機する人も押しかけるほど大きな人気を集めている。

　ＹＧエンターテインメントは「平日の運営時間も学生をはじめ老若男女さまざまなファンが訪れている。予約を受け付けていない武漢と成都のポップアップストアには長蛇の列ができるほどだ」と説明した。

　ポップアップストアではペンライトやキーホルダー、携帯用扇風機、帽子、Ｔシャツなどのグッズ、アルバムなどが展示・販売中だ。

　会場にはフォトコーナーやメンバーに手書きのメッセージを残すことができる大型メッセージウォールなどもある。

　ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのデビュー９周年だった今月８日には上海のランドマーク、ジョイシティの屋上にある観覧車がＢＬＡＣＫＰＩＮＫを象徴するピンク色に染まった。

