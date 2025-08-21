韓国・堤川で韓方天然物産業ＥＸＰＯ　来月２０日開幕

【堤川聯合ニュース】韓国中部、忠清北道堤川市で開催される「２０２５堤川国際韓方天然物産業ＥＸＰＯ」の開幕まで残り１カ月に迫った。

堤川国際韓方天然物産業ＥＸＰＯは「天然物と共に、より良い未来に出会う」をテーマに９月２０日から１０月１９日まで堤川韓方ＥＸＰＯ公園で開催される。

朝鮮王朝時代の３大薬令市場の一つである堤川は恵まれた地形のおかげでさまざまな薬用植物が自生し、こうした長所を生かして長い間、薬草の流通・生産の中心地としての役割を果たしてきた。

政府から承認を受けた韓方関連の国際行事が堤川で開催されるのは３度目となる。

韓方と密接な関係がある天然物は自然から得られる植物、動物、微生物とこれらの代謝産物で、韓方薬材、生薬、韓方薬なども含まれる。医薬品や健康食品、化粧品、韓方製品などに使われ、未来の高付加価値産業分野として認識されている。

会場では世界の天然物産業を垣間見ることができる。同ＥＸＰＯのメインである「テーマ展示館」では韓方と天然物産業の過去、現在、未来にスポットを当てる。

「体験館」では特殊顕微鏡を通じたタンパク質設計ゲームや伝統的な韓方の鍼灸体験を提供する。「産業館」では３００社を超える国内外の企業の輸出商談会が開かれる。

「国際交流館」は海外都市・企業の広報とグローバルネットワーク拡大を図る空間だ。「堤川薬令市」では昔の韓方薬草市場を現代的に再現し、展示と販売が行われる。

開催期間中は多彩な公演やイベントも開かれる。開幕公演には忠清北道の広報大使を務める歌手のパダ、クロスオーバー・グループのＬＡ ＰＯＥＭ（ラ・ポエム）らが出演する。

また、同ＥＸＰＯの組織委員会は、国内外の学術機関が参加する学術行事を通じて、学界と産業界の協力の機会も提供する。

忠清北道と堤川市は昨年８月の組織委員会発足後、ＥＸＰＯの成功に向けて熱心に準備に取り組んできた。観覧客誘致のためにこれまで１１１件の団体観覧業務協約を結び、前売り入場券１１万１７４４枚を販売した。販売額は計１１億１５００万ウォン（約１億１７００万円）に上る。

金榮煥（キム・ヨンファン）忠清北道知事と製薬会社Ｈｕｏｎｓのソン・スヨン代表が共同組織委員長を、金昶圭（キム・チャンギュ）堤川市長が執行委員長を務め、韓国の人気旅行系ユーチューバー、クァクチューブさんが広報大使として活動している。

組織委員会は同ＥＸＰＯの開催により１２０７億ウォンの生産誘発効果、６４７億ウォンの付加価値誘発、２１１７人分の雇用創出などの経済的波及効果が見込まれると期待している。

組織委員会の関係者は同ＥＸＰＯについて「韓方と天然物が未来の成長産業として飛躍する可能性を示す舞台であり、堤川が世界の天然物産業をリードする都市として定着できるよう最善を尽くしてＥＸＰＯを準備する」と話している。