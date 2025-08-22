韓国の２５年成長率見通し０．９％　来年は１．８％＝政府予想

【世宗聯合ニュース】韓国政府は２２日に発表した「新政府経済成長戦略」で、今年の韓国の実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率を０．９％と予想した。

尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領による「非常戒厳」宣言や尹氏の弾劾により国内政治の不確実性が高まったことの余波や米国の関税強化策などを考慮し、１月に示した１．８％から下方修正した。新政権発足に伴う消費心理の改善などの影響で今年下半期から回復傾向が強まり、来年の成長率は１．８％と見通した。

ただ、今回の発表には米国が課すとしている半導体への関税の影響が反映されておらず、不安要素として残っている。

◇成長率見通しを０．９ポイント下方修正

今回政府が発表した今年の成長率見通しは経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の１．０％より低く、国際通貨基金（ＩＭＦ）、韓国開発研究院（ＫＤＩ）、韓国銀行（中央銀行）、アジア開発銀行（ＡＤＢ）の０．８％よりは高い。

政府は今年１～３月期（０．０％）と４～６月期（０．５％）は振るわなかったが、下半期から補正予算などの政策効果が可視化され、消費を中心に回復すると予想。来年の成長率は今年の２倍の１．８％と予想した。

ただ、米国が課すとしている半導体への関税の影響が反映されていないため、関税率によっては輸出に影響を与え、成長率にも変化が生じる可能性がある。

◇今年の輸出増加率 前年比７．９ポイント下落

米国の関税強化策の影響で、今年の輸出増加率は０．２％で、前年（８．１％）に比べて７．９ポイント急減すると予想した。半導体と船舶は輸出増加傾向が続くが、品目別の関税が適用される自動車・鉄鋼と、供給過剰などで苦境にある石油製品・化学が全体を押し下げると予想した。

米国との関税交渉が合意に至ったことで不確実性は大幅に解消されたものの、半導体や医薬品に対する品目別関税などのリスク要因を踏まえ、来年の輸出は０．５％減と予測した。

今年の輸入は国際原油価格下落の影響で０．６％減少し、来年はその反動で再び０．５％増えると予想した。

今年の経常収支は９５０億ドル（１４兆１０００億円）の黒字と予測した。昨年（９９０億ドル）より４０億ドル少なく、来年はさらに少ない８００億ドルと予想した。

消費者物価は今年と来年ともに物価安定目標と同じ２．０％と予想した。