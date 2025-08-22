韓国　きょうのニュース（８月２２日）

◇李在明政権「ＡＩ大転換・経済超革新」 ３０プロジェクトを発表

政府は２２日、政府ソウル庁舎で具潤哲（ク・ユンチョル）経済副首相兼企画財政部長官主宰の合同記者会見を開き、企業主導の技術革新を中心とする３０の「先導プロジェクト」の推進を盛り込んだ「新政府経済成長戦略」を発表した。官民が人工知能（ＡＩ）利用による大転換を果たすための１５課題と、先端素材・部品、気候・エネルギー、未来への対応中心の「超革新」を果たすための１５の経済課題が提示された。５年以内に具体的な成果を出すために、政府は財政・税制・金融・規制などで全面的に企業の後押しをする。企業が先頭に立ち、各官庁が全方位から後押しする方式で経済パラダイムを転換し、潜在成長率３％の「真の成長」を成し遂げる計画だ。

◇国会で韓国教育放送公社法改正案可決 「放送３法」の改正完了

韓国教育放送公社法（ＥＢＳ）の支配構造を大幅に変えるＥＢＳ法改正案が２２日の国会本会議で可決した。ＥＢＳ法の可決により、李在明（イ・ジェミョン）政権のメディア改革の柱となる同法と放送法、放送文化振興会法の「放送３法」の改正が完了した。ＥＢＳ法改正案は出席議員１８０人のうち賛成１７９票、反対１票で可決された。同法改正案の採決を阻止するため、演説を長時間続けて議事進行を妨げる「フィリバスター」で抵抗した最大野党「国民の力」は採決を欠席した。

◇国会議長が来月訪中 抗日戦争勝利記念式典に出席

禹元植（ウ・ウォンシク）国会議長が来月３日に中国・北京で開催される抗日戦争勝利８０年記念式典に出席する。国会議長室は２２日、「中国政府からの正式招待を受け、出席を決めた」と発表した。禹氏の訪中には与党「共に民主党」の朴智元（パク・ジウォン）、金太年（キム・テニョン）、朴釘（パク・ジョン）、洪起元（ホン・ギウォン）国会議員、国民の力の金成願（キム・ソンウォン）国会議員、野党「祖国革新党」の金峻亨（キム・ジュンヒョン）国会議員が同行する。

◇李大統領支持率５６％に下落 韓国ギャラップ調査

世論調査会社の韓国ギャラップが２２日に発表した調査結果によると、李在明大統領の職務遂行について、「うまくやっている」と答えた人は５６％だった。調査は１９～２１日に全国の１８歳以上の１００４人を対象に実施された。同社の調査で李大統領の支持率は７月中旬に６４％だったが、前週の調査で５９％に下落したのに続き、さらに１週間で３ポイント下落した。