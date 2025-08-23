李大統領がきょう訪日　午後に石破首相と首脳会談

【ソウル聯合ニュース】韓国の李在明（イ·ジェミョン）大統領は２３～２８日の日程で日本と米国を訪問し、それぞれ首脳会談を開催する。

李大統領が就任後に海外訪問を行うのは２回目で、前回は６月に主要７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）に出席するためカナダを訪問した。

李大統領は京畿道・城南のソウル空港（軍用空港）を２３日午前に出発して日本に向かう。東京に２日間滞在する。

同日は在日同胞と昼食会を行う。午後には石破茂首相との首脳会談と夕食会に臨む。石破首相との会談はＧ７サミットに合わせてカナダで開催して以来、２回目。

２４日午前に日本議会の要人と面会し、同日午後に米国に向けて出発する。

現地時間の２４日午後、米ワシントンに到着し、現地の韓国系住民との夕食会に出席する。

２５日午前にはホワイトハウスでトランプ大統領と首脳会談を行う。首脳会談に先立ち、各メディアの質疑に応じる場を設けるとみられる。

また韓米両国の財界関係者との「ビジネスラウンドテーブル」に出席し、投資を含む両国経済協力について議論する。さらに米シンクタンクの戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）で演説を行う。

李大統領は２６日午前、ワシントン近郊の米軍の戦没者墓地、アーリントン国立墓地を訪れて献花する。その後、フィラデルフィアに移動して韓国のハンファグループが買収したフィリー造船所を訪問し、帰国の途につく。

日米歴訪には金恵景（キム・ヘギョン）夫人も同行する。