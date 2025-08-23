犬6匹・猫5匹飼う尹錫悦・金建希夫妻そろって拘束、夫人の側近が世話

尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領と妻の金建希（キム・ゴンヒ）夫人が共に身柄を拘束されていることから、夫妻のペット11匹に対し関心が寄せられている。ペットの世話は金建希夫人を補佐していた側近がしているとのことだ。

16日までの本紙の取材を総合すると、尹前大統領夫妻が暮らしていたソウル市瑞草区の高級マンション「アクロビスタ」にいる犬6匹と猫5匹は、金建希夫人をごく近くで補佐していた元大統領室行政官の側近が私邸に出入りして世話をしていることが分かった。

【写真】尹大統領（当時）の出勤を見送る愛犬

子どもがいない尹前大統領夫妻はソウル市竜山区漢南洞の公邸でペットを飼っていたが、今年4月の憲法裁判所の決定により尹前大統領が弾劾された際、私邸に連れてきた。裁判所の身柄拘束が解かれ、釈放された5月には、愛犬を連れて漢江公園を散歩する姿もカメラに捉えられている。

尹前大統領夫妻のペットに対する愛情の深さはよく知られている。尹前大統領は今年1月、高位公職者犯罪捜査処（公捜処）に逮捕された時も、「犬に一度会わなければ」と言ってしばらく席を外し、愛犬がいる2階の部屋に一人で上がって約10分間過ごした。この部屋には金建希夫人もいたとのことだ。

イ・ミンジュン記者