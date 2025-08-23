中国人観光客に宿泊費5万ウォン支援？　慶尚南道に抗議殺到

「慶尚南道が査証免除（ビザなし）で入国する中国人団体観光客に宿泊費を支援する」と報じられたことから、「なぜ税金で中国人を支援するのか」という抗議が相次いでいる。これに対して、慶尚南道は「中国人だけでなく、すべての外国人観光客誘致旅行会社を対象に、宿泊インセンティブを提供している」と釈明した。

慶尚南道は12日、「今年9月29日から中国人団体観光客に対し、ビザなしで入国を許可する韓国政府の一時的な政策に合わせ、中国人対象の滞在型観光ツアー販売を開始した」というプレスリリースを出した。このプレスリリースには「慶南観光財団が観光客1人当たりに宿泊費5万ウォン（約5300円）を支援する」という内容もあった。

ところがこれ以降、慶尚南道ホームページには「なぜ中国人観光客だけに予算を割いて5万ウォンを与えるのか」など、支援を中止しろという苦情が約90件も殺到した。

騒動が広がるや、慶尚南道は「中国人だけを対象にした政策ではない」と釈明した。道は「2009年に制定した慶尚南道観光振興条例に基づき、すべての外国人団体観光客を誘致する旅行会社に宿泊インセンティブを与えている。外国人観光客個人に直接支援するのではなく、韓国の宿泊業界に対する支援だ」と説明した。

その上で、「この1－5月の間に慶尚南道を訪れた台湾（758人）、米国（434人）、日本（91人）、シンガポール（29人）の団体旅行客について宿泊インセンティブを提供した」と言った。

韓国政府はこれに先立つ6日、金民錫（キム・ミンソク）首相主宰で「観光活性化ミニ政策タスクフォース（TF）」会議を開き、9月29日から来年6月30日まで中国人団体観光客を対象にビザなしでの入国を許可することを決めていた。

チェ・ヘスン記者