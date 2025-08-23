大型スーパー店内で全裸の50代男性を現行犯逮捕　／江原道・原州

50代の男が江原道原州市内の大型スーパーで全裸のまま走り回る様子が目撃された。

あるインターネット・コミュニティー・サイトに18日、「原州のスーパーに現れた全裸男、眼球テロ（目の毒）注意」というタイトルの投稿が掲載された。

【写真】50代の男が全裸で走り回る様子

投稿者のAさんによると、先月24日午後4時56分ごろ、原州市内のある大型スーパーに全裸状態の男が現れたという。公開された写真を見ると、下着も着ていない男が1人、はだしでスーパー内のあちこちを走り回る様子が写っている。

全裸でスーパーを走り回っていた男は結局、出動した警察官によって現行犯で捕まった。Aさんは「聞いた話によると、警察に捕まった男は50代だそうだ。暑かったからかな？ いい加減にしてよ…『ストレスがたまっていたからやった』と言ったそうだが、買い物でスーパーに来た人たちに何の罪があるのか」と書いた。

これを見たネットユーザーたちは「ストレスがたまっているからと言って、他人にストレスを与えてもいいのか」「漫画『進撃の巨人』を思い出す」「いろんな人間がいるものだ」などのコメントを寄せている。

公共の場所で過度に身体部位を露出した場合、軽犯罪処罰法や刑法上の公然わいせつ罪が適用される可能性がある。軽犯罪処罰法第3条第1項第33号（過多露出）によると、公共の場所で身体の主要部位を露出し、他人に不快感を与えた者は10万ウォン（約1万1000円）以下の罰金、拘留または科料に処せられることがある。刑法第245条（公然わいせつ）によると、公然とわいせつな行為をした者は1年以下の懲役刑、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処せられる可能性がある。

チョン・アイム記者