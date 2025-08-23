「餃子1皿5000円」　ルイ・ヴィトンのレストラン、9月1日ソウル清潭洞にオープン

【NEWSIS】海外のメジャーな高級ブランドが、韓国国内で飲食分野に事業カテゴリーを拡大し、消費者との接点強化に乗り出している。

高級ブランド業界が19日に明らかにしたところによると、ルイ・ヴィトンはソウル・江南の清潭洞にある店舗「ルイ・ヴィトン・メゾン・ソウル」内に、レストラン「ル・カフェ・ルイ・ヴィトン（Le Café Louis Vuitton）」を公式にオープンする。

公式オープンの日時は9月1日。予約サービスは8月18日午後から、レストラン予約アプリ「キャッチテーブル」で開始している。

このカフェはルイ・ヴィトンが韓国で初めてオープンする常設の飲食スペースだ。ルイ・ヴィトンはこれまで韓国でレストランを開設したことはあったが、短期間のポップアップストア形式だった。

カフェのメニューの総括を務めるのはシェフのユン・テギュン氏で、韓国的な要素をメニューに盛り込んだのが特徴だ。

代表的なメニューは▲ビーフマンドゥ（韓国風牛肉餃子、4万8000ウォン〈約5100円〉）▲柚子シーザーサラダ・エクリプス・チキン（4万ウォン〈約4250円〉）▲洋梨のシャルロット（2万9000ウォン〈約3090円〉）－などだ。

ルイ・ヴィトンはまた、レストランで来店客たちが文化を感じられるよう、店内いっぱいにさまざまな出版物を飾ったと説明した。

ブック・キュレーター（本の専門家）が選んだ書籍や、シェフのユン・テギュン氏が自ら選んだ料理関連の書籍などがあるほか、ルイ・ヴィトン・エディションで出版した旅行・スタイルなどのシリーズにも出合える。

高級ブランド各社が韓国で、アパレル分野を飛び出し飲食分野に事業を拡大し始めている。

各社とも、ブランドのアイデンティティーを織り込んだカフェやレストランなどを通じてマーケティング効果を高め、消費者との接点を増やす狙いがあると分析されている。

ルイ・ヴィトンのほかにもエルメス、クリスチャン・ディオール、グッチなど海外のメジャーな高級ブランドが韓国で飲食関連事業を展開している。

エルメスは、ソウル・島山公園近くの路面店「メゾン・エルメス島山パーク」の地下に「カフェ・マダン」を、またクリスチャン・ディオールはソウル市内の清潭洞と聖水洞に「カフェ・ディオール」を構えている。

イタリアの高級ブランド「グッチ」も韓国でコンテンポラリーレストラン「グッチ・オステリア・ソウル」を運営している。

イ・ヒョンジュ記者