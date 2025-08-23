延命医療の中断を事前に誓約、韓国で300万人突破

「家族の皆さん、聞いてください。私がもし意識を失って苦しむようになったとしたら、説明を聞いて十分に悩んで決めた延命医療の中断に、どうか家族全員が同意してください。私の人生の最後があまり長くなく、苦しくならないよう力を合わせてください」

【グラフ】 急増する「事前延命医療意向書」登録者

今年初めに紹介された2024年延命医療決定制度の手記公募展で受賞したキム・インギョンさんは、叔父が残した手紙を紹介し「延命医療中断決定は誰にでも一度は訪れる分かれ道を前に、事前に自ら熟考した最後のパズルの1ピースを準備しておくこと」と訴えた。国立延命医療管理機関が公開した手記集には、15年前に延命医療決定制度がなかった頃、弟を苦労して見届けた姉の事情、自分の大小便の世話を他人に頼るよりはむしろ尊厳性を維持したいというベトナム戦争参戦勇士の決心などが盛り込まれている。

彼らのように人生の最後に無意味な延命医療に代わって尊厳死を選ぶと誓約する人々が次第に増えている。国立延命医療管理機関によると、延命医療を受けないという内容の事前延命医療意向書を登録した人が300万人を超えた。2018年2月、いわゆる「尊厳死法」と呼ばれる延命医療決定法が施行されて以降、7年6カ月で300万3237人（10日午後5時基準）となった。300万人は全成人人口の6.8％に相当する。

事前延命医療意向書は、自分の臨終に備えて延命医療とホスピスに対する意向をあらかじめ作成しておく文書だ。19歳以上であれば、全国556の指定登録機関で十分な説明を聞いた後に署名できる。