今日の歴史（８月２５日）

１９１９年：李承晩（イ・スンマン）氏が米ワシントンで臨時政府欧米委員会を設立

１９３６年：東亜日報がマラソンの孫基禎（ソン・ギジョン）選手のベルリン五輪優勝写真から日章旗を消して掲載

１９６５年：軍事政権、韓日協定反対デモが広がる高麗大に武装軍人を投入

１９７２年：景福宮内に国立中央博物館が開館

１９７７年：錦山第２衛星通信地球局が完工

１９８６年：霊光原発１号機が完工

２０００年：北朝鮮に送られた非転向長期囚６３人の名簿を公開

２００８年：李明博（イ・ミョンバク）大統領がソウルで胡錦濤・中国国家主席と会談、共同声明発表

２０１５年：４３時間以上にわたった南北高官協議が合意に至り終了 ※北朝鮮が南北非武装地帯の韓国側に仕掛けた地雷が８月４日に爆発し、韓国兵２人が重傷を負った事件を機に韓国軍が北朝鮮向け宣伝放送を再開。北朝鮮は韓国に向けて砲撃を行い、韓国軍も応射。朝鮮半島の軍事的緊張が高まったが、８月２２日に始まった高官協議が合意に至ったことで一触即発の危機は回避された

２０１７年：前大統領の朴槿恵（パク・クネ）被告らへの贈賄罪などに問われたサムスン電子副会長、李在鎔（イ・ジェヨン）被告にソウル中央地裁が懲役５年の実刑判決 ※サムスングループ経営トップだった李被告は朴被告と国政介入事件の共犯者とされる崔順実（チェ・スンシル）被告に対しグループの経営権継承に向けた便宜供与を求めて賄賂を贈ったなどとして起訴された