「こじれた韓中関係を正常軌道に」　李在明大統領が派遣した韓国特使団が訪中、王毅外相に親書

李在明（イ・ジェミョン）大統領が派遣した特使団が24日、中国・北京に向かい、中国の王毅外相と会って李大統領の親書を渡した。

特使団長を務める朴炳錫（パク・ピョンソク）前国会議長は同日、北京の釣魚台国賓館で王毅外相に会い、晩さん会で、「韓中国交正常化33周年という意義のある日に特使団として訪中することになり、意義深く思う。新政権の高位使節団の訪中により、ここ数年間こじれている韓中関係を正常軌道に乗せるため、共に努力するよう希望する」と述べた。そして、習近平国家主席にもよろしくお伝えいただきたいとした上で、「10月末に（韓国の）慶州で開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に習近平主席が出席してくださるよう、あらためて要請する」とも述べた。

王毅外相は「今日はちょうど中韓国交正常化33周年の記念日だ。韓国の新政権発足後、習近平主席と李在明（イ・ジェミョン）大統領は中韓戦略協力パートナー関係をより高い水準に発展させることで重要な合意を成し遂げた」「中国は韓国と共に国交正常化の初心を失わず、共同の利益を増大させることで、中韓関係が正しい軌道に乗り、安定して発展できるよう協力する」と述べた。

中国側は本来25日午前に予定されていた特使団と王毅外相の面会を1日早めた。韓国大統領室は22日に「習近平主席は特使団に直接会わない」と明らかにしたが、これによって韓国で浮上した「冷遇」批判を、24日の「国交正常化記念日の晩さん会」で挽回（ばんかい）しようとしたという声もある。尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領＝当時＝は中国に特使を派遣していないが、朴槿恵（パク・クンヘ）大統領と文在寅（ムン・ジェイン）大統領が派遣した特使たちに習近平主席は会っている。

日程が変わったため、特使団は25日を中国在住韓国人との懇談会などに変更した。26日には中国の権力序列第3位である趙楽際・全国人民代表大会（全人代）常務委員長や、韓正・国家副主席と会談する。韓国与党・共に民主党の金太年（キム・テニョン）議員と朴釘（パク・チョン）議員、東アジア文化財団の盧載憲（ノ・ジェホン）理事長を含む特使団は27日まで中国に滞在する。

一方、戴兵・駐韓中国大使は24日、交流サイト（SNS）を通じ、「韓国の新政権発足後、中韓関係は良いスタートを見せた」「今日はちょうど（韓国）大統領特使団が中国を訪問し始める。私は特使団が両国の国交正常化記念日に中国を訪問することを歓迎する」「新たな情勢の下、両国は国交正常化の初心を再確認して堅持し、時代に合わせてお互いを認識し、互恵共生に立脚して協力の新たなスタートを推進すべきだ」と述べた。

キム・テジュン記者