Ｓｔｒａｙ　Ｋｉｄｓのニューアルバム　発売初日にダブルミリオン達成

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）の４枚目のフルアルバム「ＫＡＲＭＡ」の売上枚数が２００万枚を超え、ダブルミリオンセラーを達成した。

所属事務所のＪＹＰエンターテインメントによると、「ＫＡＲＭＡ」の売上枚数は発売初日の２２日に韓国ＣＤセールス集計サイトのハントチャートの集計で２００万枚を突破した。

ハントチャートの週間フィジカルアルバムチャート（１８～２４日）と韓国音楽コンテンツ協会運営の音楽チャート「サークルチャート」の週間リテールアルバムチャート（１７～２３日）でそれぞれトップに立ったほか、２２日から３日連続でｉＴｕｎｅｓ（アイチューンズ、米アップルのコンテンツ配信サービス）のワールドワイドアルバムチャートとヨーロピアンアルバムチャートでも１位を記録した。

また、日本、フランス、オーストラリアなどのｉＴｕｎｅｓのアルバムチャートでも１位を獲得した。

世界最大の音楽配信サービス・スポティファイでは発売日にストリーミング再生回数が１８２６万回を超えた。同アルバムのタイトル曲「ＣＥＲＥＭＯＮＹ」はストリーミング再生回数が２５２万回を超え、スポティファイのチャート「デイリートップソンググローバル」で２７位に入った。

「ＫＡＲＭＡ」は、「★★★★★」（５―ＳＴＡＲ）以来２年２カ月ぶりのフルアルバム。外部の視線や内面の葛藤の中でも揺らぐことなく道を切り開いてきたＳｔｒａｙ Ｋｉｄｓの成長の物語が盛り込まれている。

Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓは２５日、デジタルシングル「ＣＥＲＥＭＯＮＹ（Ｍａｘｉｍｕｍ Ｐｏｗｅｒ Ｒｅｍｉｘｅｓ）」をリリースした。