韓国　きょうのニュース（８月２５日）

◇韓米首脳会談の日程確定 日本時間２６日午後１時１５分スタート

李在明（イ・ジェミョン）大統領とトランプ米大統領の首脳会談が米東部時間の２５日午後０時１５分（日本時間２６日午前１時１５分）からホワイトハウスで始まる。米側が明らかにした。トランプ大統領が正午にホワイトハウスで李大統領を迎え、執務室に移動して会談を開始するという。会談後、両首脳はホワイトハウス内の別の部屋に移動して午後０時４５分ごろから非公開の昼食会を開く。

◇６０～６４歳 年金受給率４２．７％

統計庁は２５日、２０２３年時点での年金に関する統計資料を公表した。日本の国民年金に相当する「基礎年金」や厚生年金に相当する「国民年金」、公務員や軍人など職域ごとの年金などのうち１種類以上の年金を受け取っている６５歳以上は８６３万６０００人で受給率は９０．９％だった。月平均の年金受給額は前年比６．９％増の６９万５０００ウォン（約７万４０００円）だった。２０２３年に１種類以上の年金を受給した６０～６４歳は１７７万３０００人で受給率は４２．７％だった。定年退職により所得がないが、国民年金の給付開始年齢（６５歳）に到達していない年齢層の所得の空白が懸念されている。

◇１～７月の殺人・殺人未遂３８８件 ７０件は先に女性への暴力

警察庁は２５日、今年１月から７月までに発生した殺人・殺人未遂事件３８８件に関する資料を公表した。３８８件のうち７０件は殺人・殺人未遂事件に至る前に家庭内暴力、交際相手から受ける「デートＤＶ（ドメスティックバイオレンス）」、ストーカー、性暴力などの犯罪被害があった。容疑者は男性５９人（８４％）、女性１１人（１５％）だった。

◇前首相の逮捕可否を２７日に審査 内乱ほう助容疑など

ソウル中央地裁は２５日、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領による内乱行為をほう助した疑いが持たれている韓悳洙（ハン・ドクス）前首相の逮捕状発付の是非を判断する令状審査を２７日に行うと発表した。尹前大統領による「非常戒厳」宣言を巡る内乱事件を捜査する特別検察官チームは２４日、内乱首魁（しゅかい）ほう助や虚偽公文書作成、偽証などの容疑で韓氏の逮捕状を請求した。

◇行政安全部の「警察局」廃止 尹政権下の２２年に設置

行政安全部内に設置された警察を統括する「警察局」が２０２２年の発足から３年で廃止されることが決まった。同部が２５日、明らかにした。警察局の廃止は１８日の閣議で決定され、２６日に職制改正令が公布・施行されれば、廃止手続きが終了する。警察局は文在寅（ムン・ジェイン）政権下で行われた検察改革により、検察の捜査権が大幅に縮小され警察に移管されたことを受け、尹錫悦政権が権限を強めた警察をけん制することを目的に設置した。