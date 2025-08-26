トランプ大統領　韓国の特別検察による米軍基地捜索を批判

【ワシントン聯合ニュース】トランプ米大統領は２５日（現地時間）、ホワイトハウスで記者団に対し、韓国で尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領による「非常戒厳」宣言などを巡る特別検察官の捜査が教会や米軍基地も対象に行われていると批判した。

トランプ氏は「最近、韓国で教会に対する家宅捜索、新政権による非常に攻撃的な家宅捜索があったと聞いた」として、「われわれの軍事基地に入って情報を収集したと聞いた」と言及。「事実かどうか分からない。確認する。（韓国の）新しい大統領がここに来る」とし、「彼に会うことを期待しているが、われわれはそのようなことは容認できない」と強調した。

トランプ氏は同日午前、自身のＳＮＳに韓国で「粛清か革命」が起きているようだと投稿した。

韓国で２０２３年７月に起きた海兵隊員殉職事件の捜査妨害疑惑を捜査する特別検察官チームは先月、ソウル市内にある教会を捜索。尹前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）氏を巡る不正疑惑を捜査する特別検察官チームは世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の本部などを捜索した。非常戒厳宣言を巡る内乱事件を捜査する特別検察官チームは先月、米国と韓国空軍が共用するソウル南方の烏山空軍基地内のレーダー施設を捜索した。