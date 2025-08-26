李大統領「金正恩氏に会ってほしい」　トランプ氏「年内に会いたい」

【ワシントン聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は２５日（現地時間）、トランプ米大統領とホワイトハウスで初の首脳会談を行った。会談で李大統領はトランプ大統領に対し、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）に会うよう要請し、トランプ大統領は可能なら年内に対面したい考えを示した。

李大統領は会談の冒頭、「世界の指導者の中で、世界の平和問題に（トランプ）大統領のように関心を持って実際に成果を出したのは初めてだ」として、「ピースメーカーとしての役割が目立つ」と強調。「大統領のおかげで朝鮮半島の関係が非常に安定的だったが、大統領が政治から退いていた間に北は多数のミサイルを開発し、核爆弾も増えた」として、「朝鮮半島状況が非常に悪化した」と説明した。

そのうえで、「世界で唯一、分断国家として残っている朝鮮半島にも平和をつくってほしい」とし、「金正恩氏にも会ってほしい」と要請した。また、「北に『トランプワールド』も建設し、私もそこでゴルフをしたい。世界のピースメーカーの役割を果たすことを期待する」と述べた。

李大統領は「実際に（南北）問題を解決できる唯一の人物はトランプ大統領」だとして、「大統領がピースメーカーの役割を果たすなら、私はペースメーカーとして一生懸命に支援する」と約束した。

これに対し、トランプ大統領は「私は（金正恩氏と会うことが）非常に良いことだと思う」として、「推進したい」と応じた。また、金正恩氏と過去に良い関係を維持したとして、「互いに対話する準備が整えば、（再会する）機会があると思う」と述べた。

金正恩氏との対面の時期を問う記者団の質問に対しては、「年内に会いたい」と答えた。