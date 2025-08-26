李在明大統領の訪米は公式実務訪問、迎賓館ではなくワシントンのホテルに宿泊　韓米首脳会談

24日午後（現地時間）、米国に到着した李在明（イ・ジェミョン）大統領は初日、在米韓国人や韓国系米国人との夕食懇談会に出席した後、ワシントンのあるホテルに宿泊した。李大統領は2泊3日間の訪米期間中、ホワイトハウス近くにある米大統領の迎賓施設「ブレアハウス」ではなく、このホテルに泊まる予定だ。

【写真】ホワイトハウスの向かいにある「ブレアハウス」

米国務省は外国首脳の訪問を「国賓訪問」「公式訪問」「公式実務訪問」「実務訪問」「私的訪問」に区分している。国賓訪問や公式訪問の際は必ずブレアハウスに招待するが、公式実務訪問や実務訪問の場合は、米政府の裁量に委ねられている。李大統領の今回の訪米は公式実務訪問だ。盧武鉉（ノ・ムヒョン）大統領、李明博（イ・ミョンバク）大統領、朴槿恵（パク・クンヘ）大統領＝いずれも当時＝は就任1年目に米国を実務訪問したが、ブレアハウスに招待された。トランプ大統領第1期目の2017年に公式実務訪問した文在寅（ムン・ジェイン）大統領＝当時＝は3泊4日間ブレアハウスに滞在した。李大統領がホテルに滞在することについて、韓国政府関係者は「ブレアハウスは修理中だ」と言った。しかし、先月20日から22日まで米国を公式訪問したフィリピンのフェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領はブレアハウスに招待された。

また、これより前、李大統領を乗せた韓国空軍1号機（大統領専用機）が24日午後にワシントンの東にあるメリーランド州のアンドルーズ空軍基地に到着すると、米国務省儀典局のアビゲイル・ジョーンズ副儀典長が李大統領夫妻を出迎えた。大使級高位職のモニカ・クローリー儀典長は来なかった。2021年の文在寅（ムン・ジェイン）大統領の公式実務訪問時や、23年の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領＝いずれも当時＝の国賓訪問時は儀典長が出迎えた。

ドナルド・トランプ米大統領は会談直前の週末、日程を公開せずゴルフをした。米ホワイトハウスは今年2月の米・日首脳会談時に事前ブリーフィングを行ったが、韓米首脳会談については事前ブリーフィングをしなかった。25日の韓米首脳会談はトランプ大統領の執務室であるオーバル・オフィス（大統領執務室）で行われた。このようにオーバル・オフィスに報道陣を呼んで「公開首脳会談」をしたり、外国の首脳の前で自国のメディアと質疑応答をしたりするのはトランプ大統領が好んで行う会談形式だ。

キム・ドンハ記者