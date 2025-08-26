［韓流］ ＢＴＳ「ＦＡＫＥ　ＬＯＶＥ」　スポティファイで再生１０億回突破

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）のヒット曲「ＦＡＫＥ ＬＯＶＥ」が世界最大の音楽配信サービス、スポティファイでストリーミング再生回数１０億回を突破した。所属事務所のビッグヒットミュージックが２６日、伝えた。

スポティファイでストリーミング再生１０億回を超えたＢＴＳの曲は５曲となった。

「ＦＡＫＥ ＬＯＶＥ」は２０１８年５月にリリースしたサードアルバム「ＬＯＶＥ ＹＯＵＲＳＥＬＦ 轉 'Ｔｅａｒ'」のタイトル曲。運命だと思っていた愛が偽りだったことに気づいたときの気持ちを歌った。

同曲は米ビルボードのメインシングルチャート「ホット１００」で１０位、英オフィシャル・チャート・カンパニーによる全英シングルチャート「トップ１００」で４２位に入り、人気を集めた。また、ＢＴＳは同アルバムでＫ―ＰＯＰアーティストとして初めてビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」で１位を獲得する快挙を成し遂げた。

「ＦＡＫＥ ＬＯＶＥ」とともに、ＢＴＳのメンバー、ＪＵＮＧ ＫＯＯＫ（ジョングク）のソロ曲「３Ｄ」もスポティファイでストリーミング再生１０億回を突破した。

再生１０億回を超えたＪＵＮＧ ＫＯＯＫの曲は「Ｓｅｖｅｎ」「ＳＴＡＮＤＩＮＧ ＮＥＸＴ ＴＯ ＹＯＵ」、米シンガーソングライターのチャーリー・プースとコラボレーションした「Ｌｅｆｔ ａｎｄ Ｒｉｇｈｔ」を合わせ、Ｋ―ＰＯＰソロ歌手では最多の４曲に増えた。