「ＫＰＯＰガールズ！」効果か　韓国国立博物館の来館者が早くも年間最多

【ソウル聯合ニュース】韓国の国立中央博物館（ソウル市竜山区）は２６日、今年１月１日から８月２５日までの来館者数が４１８万９８２２人を記録したと発表した。年間の来館者数はこれまで２０２３年の４１８万２８５人が最多で、既にこれを上回った。

昨年１年間の来館者数は３７８万８７８５人だった。今年の年間来館者数は１９４５年に同博物館が開館してから、初めて５００万人を超えるとみられる。

博物館関係者によると、今回発表された来館者数は常設展示を中心に集計した速報値で、館内劇場の来場者や教育プログラムの参加者を含めればさらに増えるだろうと説明した。

国立中央博物館の来館者数は１月に５１万３２６２人、２月に５４万３３６１人と２カ月連続で月間５０万人を超え、７月には７４万７６７９人まで増えた。８月もすでに７０万人を超えたものと推計される。

米動画配信大手ネットフリックスのアニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」の世界的な人気の影響で、韓国文化に対する関心が高まっていることが増加の原因と分析されている。

博物館側は、同アニメ映画には韓国の伝統的なものをモチーフにしたものが登場して大きな話題を集めており、韓流が音楽や食べ物から伝統文化にまで広がっていると話した。