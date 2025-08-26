山口・長生炭鉱の潜水調査で頭蓋骨発見　事故犠牲者のものか

【ソウル聯合ニュース】１９４２年２月の水没事故で朝鮮半島出身者１３６人を含む１８３人が犠牲になった山口県宇部市の海底炭鉱、長生炭鉱で２６日、潜水士による調査が行われ、当時の犠牲者のものとみられる頭蓋骨が見つかった。同地では前日の調査でも人骨のようなもの３片が見つかっている。

韓国の市民団体「長生炭鉱犠牲者帰郷推進団」の代表は頭蓋骨について、「２５日に続き、きょう午前１０時から実施された調査で見つかり、水中から持ってきたもの」とし、「鑑定を行うまでもなく、人のものとみられる」と説明した。

同団体や日本の市民団体「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」などは昨年９月に水中調査を開始。これまで進展がなかったが、前日から２日連続で人骨とみられるものが見つかった。

推進団はこの日出した声明で、韓日両国の市民団体の努力により１９４２年から海底に残されていた遺骨を回収することができたが、今後すべき犠牲者１８３人の遺骨回収とＤＮＡ鑑定、遺族への連絡、遺骨返還は市民団体ができる範囲を超えているため、両国政府が主導しなければならないと指摘。両国が協議体を設置して遺骨を収集し、犠牲者を追悼していかなければならないと主張した。

長生炭鉱の水没事故は陸地から約１キロ離れた海底で起き、遺骨はいまも海底に残されている。これまで政府レベルでの遺骨の収集は行われず、事故の経緯を巡る真相究明も十分にされていない。