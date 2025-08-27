北朝鮮が李大統領を名指し非難　非核化発言は「むなしい妄想」　

【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の朝鮮中央通信は２７日、米国を訪れている韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が、韓米が朝鮮半島の平和定着と非核化のため協力すると述べたことに対し、「国威であり国体である核を永遠に手放さないというわれわれの立場は絶対不変」とし、「いまだに無駄な期待をするのはあまりにもむなしい妄想」と非難する論評を出した。

同通信は、李大統領が北朝鮮を「貧しいがどう猛な隣人」と表現したことについて「われわれをひどく冒涜（ぼうとく）した」とし、「韓国をなぜ敵と呼び、なぜ汚れたやからどもと呼ぶのかを示す重大な契機」と反発した。

さらに「本来、韓国はわれわれに対する対決政策を国策と定めた徹底した敵対国」とし、李在明政権も同様だと主張した。

李大統領は２５日（米東部時間）、米シンクタンクの戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）で行った演説で「朝鮮半島において核拡散防止条約（ＮＰＴ）の義務は徹底的に順守されなければならない。韓国もこの体制を徹底的に順守し、非核化の公約を守る」と述べた。

また北朝鮮を「貧しいがどう猛な隣人」と呼んだうえで「（北朝鮮を）抑圧することだけでは解決されない。適切に管理する手段も必要だ」とし、対話のための努力を続けると強調した。