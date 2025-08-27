「Ｋ―ＰＯＰガールズ！」　ネトフリ累計視聴数が歴代１位に

【ソウル聯合ニュース】米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」が、映画部門の累計視聴数で歴代１位に輝いた。公式サイトが２７日、発表した。

同作の視聴時間を作品の総時間で割った「視聴数」は累計２億３６００万ビューで、これまで１位だった２０２１年公開のアクションスリラー映画「レッド・ノーティス」（２億３０９０万ビュー）を上回った。

ショー（ドラマ）部門と合わせても「イカゲーム」シーズン１（２億６５２０万ビュー）、「ウェンズデー」シーズン１（２億５２１０万ビュー）に続き歴代３位を記録した。

ネットフリックスは公開から９１日間の累計視聴数を比較し、最も多く見られた作品を発表している。

６月２０日に公開された「ＫＰＯＰガールズ！」は累計視聴数の集計期間が約３週間残っており、今後「ウェンズデー」や「イカゲーム」を超える可能性もある。

公開１０週目の先週（１８～２４日）も英語・非英語を合わせた映画部門で１位の座を守り、米国、カナダ、英国、ノルウェーなど３２カ国・地域でトップとなった。

２３、２４両日（現地時間）には米国の劇場で観客が映画を見ながら歌うことができる「シング・アロング」の特別上映が行われ、北米で週末の興行収入１位を記録した。

「ＫＰＯＰガールズ！」は、Ｋ―ＰＯＰアイドルグループのＨＵＮＴＲ／Ｘ（ハントリックス）が悪霊を退治し歌で世界を守るというストーリーで、韓国の文化を興味深く盛り込んだと評価されている。