「まるで粛清か革命」　トランプ大統領の李在明政権に対する否定的認識はMAGAの影響か

李在明（イ・ジェミョン）大統領は25日、ドナルド・トランプ米大統領との韓米首脳会談で、「韓国では前大統領の親衛クーデターによる政治的混乱を克服する過程において、国会の任命を受けた特別検察官（特検）が事実調査を進めている。私の統制下にはないが、韓国の検察がファクトチェックをしている。（在韓）米軍を直接調査したのではなく、当該部隊内の韓国軍統制システムを確認したものだ」と述べた。トランプ大統領は李大統領の説明を聞いた後、「私は情報当局から教会の家宅捜索があったと聞いたが、事実なら非常に遺憾だ。誤解があったが、うまく解決すると確信している」と言った。

【写真】韓国の特別検察官が教会・米軍基地を強制捜査 1日で2度指摘したトランプ大統領

異例にも李大統領がトランプ大統領に特検の捜査状況について「釈明」したのは、トランプ大統領が首脳会談直前に韓国国内の状況に対する懸念を相次いで表明したためだ。トランプ大統領は首脳会談の約3時間前、自身の交流サイト（SNS）「Truth Social（トゥルース・ソーシャル）」に「韓国では今、何が起きているんだ？ まるで粛清か革命のようだ」と投稿した。そして、記者団に対しては「韓国の新政権はここ数日間、教会に対して非常に残忍な取り締まりを行い、さらには我々の軍事基地に入って情報収集したと聞いた」と言った。

トランプ大統領のこの日の発言はハプニングで終わったが、同様のことがいつ再発してもおかしくないとの指摘がある。トランプ大統領が強硬な支持層の認識に影響を受けていることが事実上確認されたからだ。外交関係者らは、特にトランプ大統領周辺の「MAGA（Make America Great Again＝米国を再び偉大に）」陣営が李大統領と韓国の政治状況に関する問題を取り上げ続けてきたことに注目している。

トランプ大統領が「偉大だ」と公の場で称賛したMAGA陣営のゴードン・チャン弁護士は十日ほど前、議会専門メディアに「韓国の反米大統領がワシントンに来る」と題した文を寄稿し、25日朝には「韓国の愛国者たちは（拘束令状が請求された）韓悳洙（ハン・ドクス）前首相を守らなければならない」という文を掲載した。トランプ政権に対して大きな影響力を持つことで知られているインフルエンサーのローラ・ルーマー氏は今年6月の李大統領当選直後、SNSで「共産主義者たちが韓国を接収して勝利した」と言った。

外交消息筋は「『彼らの主張には根拠がない』と無視ばかりするのではなく、大使館などでMAGA陣営の人物たちと積極的に接触し、間違っている部分を正して世論を管理する必要がある」と話している。

ワシントン＝金隠仲（キム・ウンジュン）特派員