ＢＴＳジミン　女優ソン・ダウンと熱愛説浮上

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループＢＴＳ（防弾少年団）のＪＩＭＩＮ（ジミン）さんと女優のソン・ダウンさんの熱愛説が浮上したことが、２７日分かった。

芸能関係者によると、ソンさんは先ごろ、自身のＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）のアカウントにマンションの廊下とみられる場所で撮影した動画を投稿した。

動画にはソンさんがエレベーターの前でＪＩＭＩＮさんを待つ場面と、ソンさんを見て驚いたＪＩＭＩＮさんが「僕が来るのを知ってたの？ わざと何も言わずに来たのに」と話す姿が映っている。

動画は間もなく削除されたが、オンラインコミュニティーやＳＮＳで拡散され、２人の熱愛説につながった。

ＪＩＭＩＮさんの所属事務所は現在のところ立場を示していない。

２人は過去にも熱愛説が出ており、昨年にはソンさんがＪＩＭＩＮさんを連想させる写真をＳＮＳに投稿し、直後に削除していた。

ソンさんはドラマ「負けたくない！」「一度行ってきました」などに出演し、２０１８年の恋愛バラエティー番組「ＨＥＡＲＴ ＳＩＧＮＡＬ２」に出演して知名度を上げた。

ＪＩＭＩＮさんは今年６月に兵役の義務を終え、来春にＢＴＳの活動再開を控えている。