テンジャンチゲ動画巡る批判に曺国「性格がひねくれている人たちのおかしな誹謗中傷」

祖国革新党の曺国（チョ・グク）革新政策研究委員長＝同党前代表＝が、光復節（日本による植民地支配からの解放記念日）特別赦免・復権直後に交流サイト（SNS）に載せた「テンジャンチゲ（韓国みそ鍋）」動画に対する世間の批判について、意に介さないと22日に語った。

曺国委員長は同日、MBCラジオの番組『権純杓（クォン・スンピョ）のニュース・ハイキック』に出演し、「一部で『肉を食べたのを隠してテンジャンチゲ（の動画）を載せた』と言われているが、あまりにもおかしな誹謗（ひぼう）中傷をしていると思う」と語った。

その上で、「端的に言うと、『ちょっと性格がひねくれている人たちが言うことだ』と考えて、対応していない。そのようなことに一喜一憂しない」と言った。

曺国委員長は15日、SNSの自身のアカウントに「家族の食事」と書き込み、テンジャンチゲが映っている動画を1本掲載した。約7秒間の動画には、テンジャンチゲがぐつぐつと煮えている様子だけが映っていた。

だがその後、「この料理は高級韓牛焼肉店で撮影されたものではないか」という話が浮上し、複数のインターネット・コミュニティー・サイトで「曺前代表は庶民のふりをしている」「あのような偽善こそ曺国らしい」などの批判が噴出した。

これに対して曺国委員長は18日、動画共有サイト「ユーチューブ」のチャンネル『金於俊（キム・オジュン）の謙遜はつらい ニュース工場』に出演し、「肉をちょっと食べたかったが、あの中（刑務所）で食べるのは簡単じゃない」「（刑務所を）出る初日に娘婿が肉の店を予約して、肉をたくさんおごってくれた」「肉を食べてテンジャンチゲを食べた」と語った。

コ・ヒドン記者