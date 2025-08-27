韓国の出生数が１２カ月連続増加　上半期増加率７．４％は過去最高

【世宗聯合ニュース】韓国統計庁が２７日に発表した「人口動向」によると、６月の出生数は前年同月比１７０９人（９．４％）増の１万９９５３人で、昨年７月から１２カ月連続で増加した。また４～６月期の出生数は６万９７９人で、前年同期比４１５７人（７．３％）増となり、四半期ベースでも５期連続での増加となった。

出生数の増加率は６月、４～６月期、上半期（１～６月）のすべてで過去最高を記録し、上半期の出生数は１２万人を超えた。

出生数は増加傾向にあるものの、月間では依然として２万人を下回っており、人口は自然減となっている。

統計庁の担当者は「昨年の１～３月期から続いている婚姻件数の増加、３０代女性の人口増加、出産に対する認識の肯定的な変化などが複合的に影響した」と説明した。

１万９９５３人を記録した今年６月の出生数は６月としては２０２１年に記録した２万１５０４人以来の高水準で、１７０９人を記録した増加幅も１９０６人増となった２０１０年以来の上げ幅となった。９．４％の増加率は１９８１年の統計開始以来、同月で最も高かった。

今年上半期の累計出生数は１２万６００１人で、前年同期比８７２１人（７．４％）増えた。増加率は上半期で過去最高を記録した。

１人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率は６月に０．７６となり、前年の同じ月より０．０６ポイント増加した。４～６月期は０．７６で０．０５ポイント増えた。

この傾向が続けば、今年の出生数は２年連続で前年超えとなる見通しだ。

婚姻件数も昨年４月から１５カ月連続で増加している。６月の婚姻件数は前年同月比１５３９件（９．１％）増えた１万８４８７件だった。

増加幅は６月としては２０１５年（１９４８件）以来、増加率は２０１０年（９．７％）以来の高水準となった。

４～６月期の婚姻件数は５万９１６９件で、前年同期比３２６３件（５．８％）増えた。

上半期の婚姻数は１１万７８７３件で、２０１９年（１２万８７件）以来の高水準となった。

統計庁の担当者は「３０代前半の人口増加と結婚に対する認識の変化、政策的効果が婚姻件数の増加につながっている」と話した。

一方、４～６月期の離婚件数は前年同期比１３４１件（５．９％）少ない２万１４８９件だった。

４～６月期の死亡数は８万４５６５人で、前年同期比６０９人（０．７％）増加した。

死亡数が出生数を上回り４～６月期の人口は２万３５８６人の自然減、上半期では５万９４６０人の自然減となった。