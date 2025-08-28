「国会が任命した特別検察官…」　李在明大統領の説明にトランプ大統領がすかさずツッコミ「その特別検察官は頭がおかしいあいつか？」　韓米首脳会談

ドナルド・トランプ米大統領は25日、李在明（イ・ジェミョン）大統領との初の韓米首脳会談で「情報当局から教会に対する家宅捜索があると聞いた。後でその話をする。事実ならば非常に悪いことだ」と言った。これに対して、李大統領は「韓国では前大統領の親衛クーデターによる政治的混乱を克服する過程において、国会の任命を受けた特別検察官（特検）が事実調査を進めている。私の統制下にはないが、韓国の検察がファクトチェックをしている。（在韓）米軍を直接調査したのではなく、当該部隊内の韓国軍統制システムを確認したものだ」と説明した。

このやりとりの最中、李大統領の通訳担当であるチョ・ヨンミン韓国大統領室行政官が「国会の任命を受けた特別検察官」と言った時、トランプ大統領が言葉を遮り「もしかしてその特別検察官は頭がおかしい（deranged）ジャック・スミスじゃないのか？」「米国から連れていったのか？」「あいつは病気の人（sick individual）だ」と言った。すると、トランプ大統領の右に座っていたJ・D・バンス副大統領、マルコ・ルビオ国務長官、ハワード・ラトニック商務長官が大笑いし、韓国側に座っていた魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長も笑いを隠せない様子がカメラに捉えられた。トランプ大統領は「私はただ冗談を言っているだけだ」と言ったが、しばらくその余韻が続いた。

トランプ大統領が言及した「ジャック・スミス」とは、バイデン政権においてトランプ氏が「2020年の大統領選の結果を覆そうとした事件」や「ホワイトハウスから機密文書を持ち出し、違法に所持していた事件」などを調査し、23年にトランプ氏を起訴した人物だ。トランプ大統領にとってはかなりの恨みがある人物だが、同氏が大統領選挙で勝利した後の今年1月、スミス氏は特別検察官を辞任した。そして、米政府特別監察官室（OSC）は選挙介入容疑でスミス氏に対する正式な調査に着手した。 会談直前、自身の交流サイト（SNS）に「韓国では今、何が起きているんだ？ まるで粛清か革命のようだ」と投稿したトランプ大統領は「教会の家宅捜索に関するデマがあるが、おそらく誤解だと思う。問題はうまく解決すると確信している」と言った。両首脳は非公開の会談を兼ねた昼食会でこれについてさらに議論を進めたものとみられる。

ワシントン＝金隠仲（キム・ウンジュン）特派員