キム・カーダシアンも　韓国の皮膚科受診する外国人急増＝日本人が最多

【ソウル聯合ニュース】米有名タレントのキム・カーダシアンさんも美容施術を受けて話題となった韓国の皮膚科が外国人に人気だ。韓国の皮膚科を訪れた外国人はこの１５年で１１７倍に急増した。

韓国保健産業振興院が２８日発表した外国人患者の誘致実績に関する報告書によると、２０２４年に訪韓して皮膚科を受診した外国人は７０万５０４４人で、前年の３倍近くに増えた。外国人患者の誘致事業が始まった０９年の６０１５人と比べると１５年で１１７倍に急増した。同期間の訪韓外国人客数自体は１９倍増で、皮膚科を受診した外国人の増加ペースがはるかに上回る。

外国人患者の診療件数全体に占める皮膚科の割合は０９年の９．３％から２４年は５６．６％と半数を超えた。１９年からの５年間では、内科全般が１９．２％と最多を占め、次いで整形外科（１５．３％）、皮膚科（１４．４％）の順だったが、２３年からは皮膚科が最多となった。２４年は皮膚科に続いて整形外科（１１．４％）、内科全般（１０．０％）、検診センター（４．５％）の順で多かった。

２４年に皮膚科を受診した外国人を国籍・地域別でみると日本が４３．７％で最多だった。次いで中国（２４．４％）、台湾（９．６％）、米国（５．７％）、タイ（３．５％）と続いた。

キム・カーダシアンさんも先ごろ韓国の皮膚科クリニックで施術を受けた写真をインスタグラムに投稿した。妹のクロエさんと共にソウル市内の複数のクリニックを訪れたとみられる。