李在明大統領「貧しいけど荒っぽい隣国」発言に北朝鮮反発「汚らわしいやから」　

訪米中の李在明（イ・ジェミョン）大統領による「韓半島非核化」発言について、北朝鮮の朝鮮中央通信は27日「今も無駄な期待を抱くのはあまりにむなしい妄想」と批判した。

朝鮮中央通信は同日「非核化妄想症を患う偽善者の正体が暴かれた」と題した論評で「国威であり国体である核を永遠に手放さないわれわれの立場は絶対不変」とした上で上記のように主張した。防止

朝鮮中央通信は韓国に対し「国の全ての主権を米国にそっくりそのまま与えて仕える、世界で唯一無二の政治的貧乏人」「李在明が非核化妄想症を遺伝病として引き続き持ち続けていると、韓国はもちろん誰にもプラスにならないことを知るべきだ」と批判した。

さらに「われわれの核保有国の地位は外部の敵対的な脅威や世界安保力学構図の変遷を正確に反映した必然的な選択だ」「われわれの核政策が変わるには世の中が変わらねばならず、朝鮮半島の政治軍事的環境が変わらねばならない」とも指摘した。

李在明大統領は北朝鮮を「貧しいが荒っぽい隣国」と表現したが、これについて朝鮮中央通信は「われわれを深く冒とくした。韓国をなぜ敵といい、なぜ汚らわしいやからと言うかを示す重大な契機」と反論した。

米国を訪問中の李在明大統領は25日（現地時間）、ワシントンのシンクタンク「戦略国際問題研究所（CSIS）」で講演し「韓半島において核拡散防止条約（NPT）上の義務は徹底して順守すべきだ。韓国もこの体制を徹底して守り非核化の公約を守る」と述べた。

また北朝鮮については「貧しいがどう猛な隣国」として「抑圧するだけでは解決しない。適切に管理する手段も必要だ」として北朝鮮との対話に向けた努力も並行する考えを示した。

キム・ドンハ記者