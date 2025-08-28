韓国中銀　今年の成長率を０．９％に上方修正

【ソウル聯合ニュース】韓国銀行（中央銀行）は２８日に発表した改定経済見通しで、２０２５年の実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率を０．９％とした。５月に発表した見通し（０．８％）を０．１ポイント上方修正した。

韓国銀行は今年の成長率見通しを２０２３年１１月に２．３％と予測してから、昨年５月には２．１％、同１１月には１．９％、今年２月には１．５％、同年５月は０．８％と下方修正を続けてきた。今回はわずかながらも上方修正となった。

韓国の今年の成長率見通しについては、国際通貨基金（ＩＭＦ）と政府系シンクタンクの韓国開発研究院（ＫＤＩ）が０．８％、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が１．０％としている。先月末時点での主要投資銀行（ＩＢ）８行の平均は１．０％だった。

韓国銀行の李昌鏞（イ・チャンヨン）総裁は先月末のインタビューで、総額４５兆６０００億ウォン（約４兆７７００億円）に上る２回の政府補正予算が２５年の成長率を約０．２％押し上げると予想した。

同行は来年の成長率については、５月時点と同じ１．６％と予想した。今年の消費者物価指数の上昇率見通しは５月の１．９％から２．０％に引き上げた。来年の消費者物価指数の上昇率は１．９％と予想した。