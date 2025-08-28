韓国人の３割「米国に不信」　「日本に好感」は初の５割超＝韓米日調査

【ソウル聯合ニュース】韓国の民間シンクタンク「東アジア研究院」は２８日、日本のアジア・パシフィック・イニシアチブ（ＡＰＩ）、米国の韓国経済研究所（ＫＥＩ）と共同で実施した「韓米日国民相互認識調査」の結果を発表した。トランプ米大統領への不信や米国の関税強化策の影響で韓国人の米国に対する印象が悪化した。韓日２カ国の調査では、日本に良い印象を持つ韓国人が初めて過半数を超えた一方で、韓国に良い印象を持つ日本人は２５％を割り込み、２０１９年以来の低水準となった。

◇韓国人の７３％「トランプ氏に悪い印象」 ８１％「米の関税強化反対」

調査は韓国人１５８５人、日本人１０３７人、米国人１５００人を対象にオンラインで実施された。

「米国を信頼しない」と回答した韓国人は昨年の１８．２％から今年は３０．２％に増加した。米国に対する不信が３０％を超えたのは初めて。「米国を信頼する」と回答した割合は７３．２％から６６．３％に下落し、過去最低を記録した。

日本人も米日関係の展望について「関係は悪化する」と答えた割合が４４．７％で「良くなる」（２３．６％）を大きく上回った。米国との関係が悪化したと認識する韓国人は２７．６％、日本人は３４．９％だった。

米国に対する信頼度が低くなった主な理由としては、トランプ氏に対する悪い印象と米国の関税政策、高い防衛費の分担額などが挙げられる。韓国人の７３．１％、日本人の７０．１％がトランプ氏に悪い印象を持っていると回答。米国の相互関税に反対すると回答した韓国人は８０．９％、日本人は７６．５％だった。米国が求める貿易や投資の「対中制限」については、韓国人の５７．６％、日本人の５０．３％が反対した。

両国に駐留する米軍の駐留経費負担に関しては、韓国人の５３．０％が「負担しすぎ」と回答し、「適切」は３１．９％、「もっと負担すべき」は４．１％だった。日本人は５６．７％が「負担しすぎ」とし、「適切」は１９．８％、「もっと負担すべき」は３．７％だった。

◇韓国人の５割超「日本に好感」 日本人５割「韓国に悪い印象」

韓国に「悪い印象」を持つ日本人は２０２３年の３２．８％から今年は５１．０％に増え、６年ぶりの高水準となった。韓国に「良い印象」を持つ日本人は２４．８％で、２０１９年以来の低水準となった。

一方、日本に「良い印象」を持つ韓国人は昨年の４１．８％から今年５２．４％に増加し、過去最高を記録した。日本に「悪い印象」を持つ韓国人は３７．１％で過去最低だった。

李在明（イ・ジェミョン）大統領に好感を持つ日本人は１０．５％で、「好感が持てない」は３９．２％、「どちらでもない」は５０．３％だった。石破茂首相に好感を持つ韓国人は３２．５％で、「好感が持てない」は３２．５％、「どちらでもない」は３５．０％だった。

日本に対して「良くない印象」を持つ韓国人のうち、政治的な立場が進歩（革新）的な人は５１．１％、保守的な人は２２．７％だった。「良い印象」を持つ人の場合、進歩的な人は３９．４％、保守的な人は６９．６％だった。

東アジア研究院はこの日の記者会見で、「指導者の印象が国のイメージに相当な影響を与える」とし、「李在明大統領が野党の代表だったときの日本関連の発言や、（現与党の）共に民主党の対日政策の伝統的なスタンスが日本国民の印象に残っていて、否定的に作用したのではないかと思う」と分析した。また「昨年末から続いた戒厳や弾劾、韓国内で起きている極端な政治的対立で韓国の民主主義が後退するのではないかという印象が（日本人に）作用した可能性もある」と指摘した。