今日の歴史（８月２９日）

１９１０年：大韓帝国が日本により国権を喪失（韓国併合）

１９７２年：大韓赤十字社が第１回南北赤十字会談に出席するため平壌入り

１９８７年：京畿道・竜仁にある「五大洋」の工芸品工場で集団自殺したパク・スンジャ社長ら３２人が変死体で発見

１９８８年：第５２回国際ペン大会がソウルで開幕

１９９４年：サムスン電子が２５６メガＤＲＡＭを世界で初めて開発

１９９８年：金大中（キム・デジュン）政権の与党・新政治国民会議が国民新党の合併を正式発表

２０００年：平壌で第２回南北閣僚級会談を開催

２００３年：週休２日制を柱とする勤労基準法改正案が国会本会議で可決成立

２００５年：民族問題研究所・親日人名辞典編さん委員会が日本の植民地時代に親日活動を行った３６９０人を発表

２００７年：外交通商部が独島・海洋境界担当部署を新設

２００９年：北朝鮮警備艇にえい航された韓国漁船「８００ヨンアン」と船員が韓国に無事帰還

２０１７年：北朝鮮が中距離弾道ミサイル「火星１２」を発射、ミサイルは北海道上空を通過

２０１９年：大法院（最高裁）、長年の知人と共謀してサムスングループなどから多額の賄賂を受け取ったとして収賄罪などに問われた前大統領、朴槿恵（パク・クネ）被告の上告審で審理をソウル高裁に差し戻し ※朴被告は差し戻し控訴審で懲役２０年などの判決を受け、２０２１年１月に大法院が検察の上告を棄却したため差し戻し審判決が確定した